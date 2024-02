Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 87,86 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 87,86 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,64 EUR. Bei 90,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 26.977 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 3,55 Prozent zulegen. Bei 48,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,462 EUR belaufen. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 78,50 EUR.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

