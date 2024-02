Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Montagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 90,34 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 90,34 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 90,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 90,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.930 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 90,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,62 EUR fiel das Papier am 14.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 85,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,462 EUR belaufen. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 78,50 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je Nemetschek SE-Aktie.



