Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Nemetschek SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 111,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 111,40 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,40 EUR an. Mit einem Wert von 110,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.339 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 28,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,22 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,10 Prozent auf 253,03 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

