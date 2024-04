Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Mittag auf rotes Terrain

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 86,45 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 86,45 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,45 EUR ein. Bei 87,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.455 Nemetschek SE-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 7,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 55,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,475 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,38 EUR.

Am 21.03.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,67 EUR, während im Vorjahreszeitraum 203,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,63 EUR je Aktie.

