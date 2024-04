Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 85,30 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 85,30 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 84,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.372 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,28 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,91 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2022 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,475 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Am 21.03.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,67 EUR ausgewiesen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingebracht

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen