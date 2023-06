Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 73,26 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 73,70 EUR. Bei 72,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 18.856 Aktien.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,04 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 42,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,48 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 64,97 EUR angegeben.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 204,63 EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 192,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

