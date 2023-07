Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 63,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 852 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 47,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,97 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 204,63 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie in Rot: Barclays senkt Kursziel für Nemetschek auf 'Underweight'

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Nemetschek-Aktie schwächer: Goldman Sachs hat Kursziel für Nemetschek angehoben - Baader Bank stuft ab