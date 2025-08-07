Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Nemetschek SE

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 129,90 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 129,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 129,50 EUR. Bei 137,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 44.000 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,62 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,87 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,614 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 290,03 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Juli 2025: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein