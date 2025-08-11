Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Dienstagvormittag ab

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 136,70 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 136,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 136,70 EUR. Bei 137,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 506 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Mit einem Zuwachs von 1,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 37,16 Prozent Luft nach unten.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,614 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

