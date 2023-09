Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 59,06 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 59,06 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 58,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.338 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 27,53 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 27,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2023. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 203,85 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,28 EUR je Aktie.

