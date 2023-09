Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 60,58 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 60,58 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 60,58 EUR ein. Bei 60,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 499 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Gewinne von 24,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207,50 EUR im Vergleich zu 203,85 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

