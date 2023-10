Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 64,16 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 64,16 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,30 EUR. Bei 63,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 22.311 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 49,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 64,66 EUR angegeben.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 207,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 203,85 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

