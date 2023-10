Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 63,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 63,66 EUR. Bei 63,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 477 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 32,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 207,50 EUR umgesetzt, gegenüber 203,85 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

