Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 93,70 EUR zu.
Um 11:45 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 93,70 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.409 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 5,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 125,44 EUR.
Am 04.11.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 293,13 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 253,03 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
