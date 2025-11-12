Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,45 EUR.
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 93,45 EUR. Bei 93,95 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 93,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.350 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 48,21 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 4,87 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 125,44 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 04.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 293,13 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 253,03 Mio. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.
