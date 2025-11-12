DAX24.388 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Profil
Blick auf Aktienkurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

12.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 92,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
92,90 EUR 0,15 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 92,90 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 92,85 EUR. Bei 93,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.732 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 88,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 4,31 Prozent Luft nach unten.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,628 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 125,44 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293,13 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
