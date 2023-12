Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag ins Plus

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 79,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 79,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.068 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,94 Prozent. Bei 46,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 41,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,91 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

