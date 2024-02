Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 85,62 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 85,62 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,88 EUR ab. Bei 87,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.134 Nemetschek SE-Aktien.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 6,26 Prozent Luft nach oben. Am 14.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 43,21 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,462 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 78,50 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 219,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,35 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

