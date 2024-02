Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 87,84 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 87,84 EUR nach. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,74 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 718 Nemetschek SE-Aktien.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,57 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 48,62 EUR. Abschläge von 44,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,462 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

