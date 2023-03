Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag nahezu unverändert

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 52,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,96 EUR an. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 52,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.148 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 94,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 22,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Am 27.10.2022 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 202,78 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 19.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2022 aus.

