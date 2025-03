Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Donnerstagmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 112,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 112,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 112,60 EUR. Bei 111,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.590 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,75 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Abschläge von 29,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,03 Mio. EUR – ein Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 19.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.



