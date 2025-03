Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 110,50 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 110,50 EUR abwärts. Bei 110,50 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.704 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,57 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 79,30 EUR fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 107,22 EUR.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 253,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

