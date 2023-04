Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 65,26 EUR

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 65,14 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.574 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.04.2022 markierte das Papier bei 83,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 22,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 59,66 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 17.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 0,33 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 203,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 187,90 EUR umsetzen können.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2023 aus.

