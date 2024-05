Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 85,05 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 85,05 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 83,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.120 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 9,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 34,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,63 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

