Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 85,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 85,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.791 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

