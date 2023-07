Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 65,46 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 65,46 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 66,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.915 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 53,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 204,63 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 31.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

