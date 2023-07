Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 65,44 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 65,44 EUR nach oben. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 1.411 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 13,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,97 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,63 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 192,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2023 terminiert. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie in Rot: Barclays senkt Kursziel für Nemetschek auf 'Underweight'

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Nemetschek-Aktie schwächer: Goldman Sachs hat Kursziel für Nemetschek angehoben - Baader Bank stuft ab