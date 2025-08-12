Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 123,20 EUR nach oben.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 123,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 124,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.334 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.08.2024 bei 86,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,95 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,614 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

