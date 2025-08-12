Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 123,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 123,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 123,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.000 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 12,06 Prozent zulegen. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,614 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,39 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

