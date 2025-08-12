DAX24.198 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,93 -0,3%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

13.08.25 09:24 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 123,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
124,00 EUR 2,10 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 123,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 123,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.000 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 12,06 Prozent zulegen. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,614 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,39 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
24.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
22.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
31.07.2025Nemetschek SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen