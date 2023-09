Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Nemetschek SE

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 57,56 EUR.

Um 11:41 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 57,56 EUR ab. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 56,92 EUR. Bei 57,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.508 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 30,85 Prozent Luft nach oben. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

