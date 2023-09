Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 57,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 57,10 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 56,92 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.655 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,08 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,85 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

