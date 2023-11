Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 73,50 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,08 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.365 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,48 Prozent wieder erreichen. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 71,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,53 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 2,52 EUR im Jahr 2026 aus.

