Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag stärker

Der bekannte Finanzmarkt-Mathematiker Dr. Andreas Beck hat mit dem Portfolio-ETF ein Instrument geschaffen, das Privatanlegern ermöglicht, professionell und kostengünstig in mehrere Anlageklassen gleichzeitig zu investieren. Wie diese aussehen können, erklärt er im Experten-Gespräch heute Abend und beantwortet dabei auch Ihre Fragen!

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zündet Kursrakete

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Freitagvormittag

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag mit Einbußen

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information

Heute im Fokus

Royal Mail zu Millionenstrafe verdonnert. PNE bestätigt Ziele trotz schwachem Ergebnis. EnBW will dank gutem Ergebnis verstärkt in Energiewende investieren. Energiekontor bekräftigt Jahres- und Langfristziele. Talanx plant zügigere Gewinnsteigerungen. Goldman Sachs nimmt thyssenkrupp nucera in Bewertung auf. Flughafen Frankfurt steigert Passagierzahlen - Flugbewegungen ebenfalls höher.