Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochmittag nordwärts

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 80,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 80,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.784 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,13 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 42,72 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

