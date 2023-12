Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag fester

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 80,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 80,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.674 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 42,71 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer