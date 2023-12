Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 81,40 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 81,40 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,80 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.365 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,01 Prozent. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 43,33 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 70,00 EUR angegeben.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

