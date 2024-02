Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 87,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 87,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 87,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 14.849 Stück.

Am 12.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.02.2023 auf bis zu 48,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 44,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,462 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,35 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

