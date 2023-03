Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag fester

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 53,46 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 20.434 Stück.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 43,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 24,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 54,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 202,78 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 169,30 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 19.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Quartalsergebnis vor

Februar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie verbilligt sich: Nemetschek hat Jahresziele erreicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group