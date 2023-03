Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Nachmittag an

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 54,48 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 54,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.206 Nemetschek SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 94,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 42,52 Prozent zulegen. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 27,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202,78 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht. Nemetschek SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group