Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 104,90 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 104,90 EUR zu. Bei 105,50 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 104,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.221 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,64 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,30 EUR ab. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 32,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,624 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,89 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 290,89 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

