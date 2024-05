Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 84,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 84,80 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 347 Nemetschek SE-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 9,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,53 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 85,63 EUR.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

