Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 122,00 EUR.

Mit einem Wert von 122,00 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 122,00 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 121,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.446 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 126,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,10 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 282,81 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

