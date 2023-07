Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Freitagnachmittag zu

Kurs der Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 65,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,22 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,34 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.560 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,41 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,97 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204,63 EUR im Vergleich zu 192,20 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE abgeworfen

Nemetschek-Aktie in Rot: Barclays senkt Kursziel für Nemetschek auf 'Underweight'

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai