Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 64,88 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 64,88 EUR ab. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.173 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,09 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 34,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,97 EUR an.

Nemetschek SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 204,63 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 192,20 EUR umsetzen können.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

