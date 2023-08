Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 64,02 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie um 11:42 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 64,02 EUR. Bei 64,24 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.048 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 17,65 Prozent zulegen. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 207,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,85 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

