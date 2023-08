Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Nachmittag ein

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 63,30 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 63,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,08 EUR. Bei 63,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.633 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 15,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 47,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

