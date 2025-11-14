DAX23.702 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.149 -0,5%
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Verlusten

14.11.25 12:04 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 91,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
91,80 EUR -0,90 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 91,20 EUR abwärts. Bei 91,15 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.726 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 51,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (88,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 2,52 Prozent wieder erreichen.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,628 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 125,44 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 293,13 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,03 Mio. EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
