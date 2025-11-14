Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag verlustreich

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 90,95 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 90,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 90,00 EUR. Bei 92,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.589 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Abschläge von 2,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,628 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 125,44 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,03 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 293,13 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

