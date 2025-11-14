DAX23.829 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,09 +1,6%Gold4.171 ±-0,0%
So bewegt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Vormittag

14.11.25 09:22 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 92,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
91,80 EUR -0,90 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 92,25 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 92,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.575 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,14 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 88,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,63 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 125,44 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 293,13 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
