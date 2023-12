Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittag nach

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 79,92 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 79,92 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 79,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 83.636 Stück.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 2,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 73,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

